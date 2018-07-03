21:30 03.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине задержали очередного янтарного контрабандиста

В Житомирской области пограничники предотвратили вывоз янтаря за границу. Об этом передает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

На Житомирщине задержали очередного янтарного контрабандиста

Сообщается, что пограничники приостановили грузовой автомобиль для обеспечивания защищенности путевого перемещения груза на автодороге "Васьковичи - Шепетовка" на территории Емильчинского района. Контрабандисты пытались скрыться на грузовике в лесополосе, но были пойманы. 

В кузове грузовика полицейские обнаружили 80 мешков янтаря. Каких-либо документов у водителя при себе не оказалось, поэтому полиция открыла против гражданина Украины возбуждено уголовное дело. 

"Нет, это не мешки с мукой или с сахаром. Это партия нелегального янтаря, задержанная сейчас в Житомирской области - после полицейской погони. Рекордные свыше 2 тонн. Пойдет в итоге в хранилище НБУ. На месте работает полицейский спецназ", - написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно житомирские правоохранители провели рейд по областной лесополосе, задержав несколько групп добытчиков я таря.


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