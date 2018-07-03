12:48 03.07.2018 | Происшествия | Новости
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На Бали вновь проснулся вулкан - ФОТО

На острове Бали началось повторное извержение вулкана Агунг. Об этом сообщает агентство Reuters.

На Бали вновь проснулся вулкан - ФОТО

Как утверждают местные жители, город проснулся от громкого взрыва и большого столба пепла. Извержение продолжалось около семи минут, из кратера вытекала лава.

Вулканические камни разлетались на расстояние двух км от кратера.

Известно, что правительство провело добровольную эвакуация населения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Бали в результате очередного извержения вулкана отменили около 450 авиарейсов. Так, сегодня 29 июня, аннулировали около 450 рейсов, в результате чего около 75 тыс. человек пострадали, так как из-за извержения вулкана Маунт-Агун образовался столб пепла и дыма высотой в 2,5 тыс. метров.


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