В Танзании десятки человек погибли при масштабном ДТП - ФОТО

В районе города Мбейя на юго-западе Танзании произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика с прицепом и трех микроавтобусов. В результате инцидента погибло не менее 20 человек, еще 45 человек получили травмы.
Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на правоохранительное ведомство страны.
Как отметили правоохранители, водитель тяжелого транспорта врезался в пригородный автобус, в результате чего около 20 человек скончались на месте происшествия. После этого грузовой автомобиль врезался еще в два автобуса, а затем упал в реку.
"Водитель грузовика с места аварии сбежал", - отметили полицейские.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника ДТП.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Кие-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествия (ДТП) на трассе Кие-Чоп с участием двух автомобилей. В результате инцидента шесть человек получили многочисленные травмы.