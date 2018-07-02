В Танзании десятки человек погибли при масштабном ДТП - ФОТО

Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на правоохранительное ведомство страны.

Как отметили правоохранители, водитель тяжелого транспорта врезался в пригородный автобус, в результате чего около 20 человек скончались на месте происшествия. После этого грузовой автомобиль врезался еще в два автобуса, а затем упал в реку.

"Водитель грузовика с места аварии сбежал", - отметили полицейские.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Кие-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествия (ДТП) на трассе Кие-Чоп с участием двух автомобилей. В результате инцидента шесть человек получили многочисленные травмы.