10:34 02.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Танзании десятки человек погибли при масштабном ДТП - ФОТО

В районе города Мбейя на юго-западе Танзании произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика с прицепом и трех микроавтобусов. В результате инцидента погибло не менее 20 человек, еще 45 человек получили травмы.

В Танзании десятки человек погибли при масштабном ДТП - ФОТО

Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на правоохранительное ведомство страны.

Как отметили правоохранители, водитель тяжелого транспорта врезался в пригородный автобус, в результате чего около 20 человек скончались на месте происшествия. После этого грузовой автомобиль врезался еще в два автобуса, а затем упал в реку.

"Водитель грузовика с места аварии сбежал", - отметили полицейские.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Кие-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествия (ДТП) на трассе Кие-Чоп с участием двух автомобилей. В результате инцидента шесть человек получили многочисленные травмы.


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