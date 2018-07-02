В Киеве бандиты со стрельбой ограбили рынок

В Киеве на рынке двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации рынка, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле.
В результате происшествия одна женщина получила ранение ног.
Как отметили правоохранители по вызову выехали патрульные полицейские и следственно-оперативные группы Шевченковского и Главного управлений киевской полиции.
Как заявили полицейские, два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле ВАЗ, который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской.
Раненая женщина сейчас находится в больнице. На месте работают следственно-оперативные группы и кинологи.
Как ранее сообщал УРА-Информ, в Шевченковском районе столицы правоохранители задержали группу воров, которые пытались отобрать сумку с деньгами у киевлянина.