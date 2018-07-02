10:21 02.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии в аварию попал автобус с школьниками – ФОТО

В индийском штате Уттар-Прадеш школьный автобус упал в ущелье, в результате чего по меньшей мере пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство Xinhua.

В Индии в аварию попал автобус с школьниками – ФОТО

Известно, что транспортное средство с детьми ехало по трассе Танабгаван из населенного пункта Наланда в город Музаффарнагар. На момент аварии в автобусе находилось около 20 школьников.

По словам правоохранителей, всех пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает.

В данное время уточняется причина ДТП, также полиция внесет водителя автобуса в черный список за "опрометчивое и небрежное вождение".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера произошл дорожно-транспортное проишествие. По предварительной информации, водитель "Газели" ехал по улице Бальзака в сторону проспекта Романа Шухевича, а Jaguar, с которым столкнулся грузовик, двигался по Драйзера в сторону улицы Радунской.


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