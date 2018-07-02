В Донецкой области мужчина подорвался на взрывном устройстве

Неподалеку от Мариуполя Донецкой области в воскресенье, 1 июля, житель Талаковки подорвался на неустановленном предмете. Сейчас 36-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.
Сообщается, что о погроме медики проинформировали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время пострадавшему ничего не угрожает.
Также в ведомстве отметили, что сейчас следователи выясняют происхождение взрывоопасного предмета.
"По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о террористическом акте", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Накануне в Киеве произошел взрыв в отделении банка, что находится улице Героев Севастополя. По мнению правоохранителей, такое злодеяние могли сделать двое неизвестных.