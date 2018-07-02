09:56 02.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100197953:labazovych

В Донецкой области мужчина подорвался на взрывном устройстве

Неподалеку от Мариуполя Донецкой области в воскресенье, 1 июля, житель Талаковки подорвался на неустановленном предмете. Сейчас 36-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение.

В Донецкой области мужчина подорвался на взрывном устройстве

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Сообщается, что о погроме медики проинформировали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время пострадавшему ничего не угрожает. 

Также в ведомстве отметили, что сейчас следователи выясняют происхождение взрывоопасного предмета. 

"По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о террористическом акте", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Накануне в Киеве произошел взрыв в отделении банка, что находится улице Героев Севастополя. По мнению правоохранителей, такое злодеяние могли сделать двое неизвестных.


Поделиться
Читайте также:
 
На Багамах взорвался катер с американскими туристами - ВИДЕО Украинцев предупреждают о высокой пожарной опасности Из-за непогоды в Украине обесточенными остаются 42 населенных пункта в двух областях Вылет Германии с ЧМ кажется зловещим предзнаменованием
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив