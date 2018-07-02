В Донецкой области мужчина подорвался на взрывном устройстве

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Сообщается, что о погроме медики проинформировали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время пострадавшему ничего не угрожает.

Также в ведомстве отметили, что сейчас следователи выясняют происхождение взрывоопасного предмета.

"По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о террористическом акте", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Накануне в Киеве произошел взрыв в отделении банка, что находится улице Героев Севастополя. По мнению правоохранителей, такое злодеяние могли сделать двое неизвестных.