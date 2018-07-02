14:29 02.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Сильные дожди на Буковине затопили улицы и мосты - ФОТО

Непогода в Черновицкой области затопила десятки жилых домов, размыла гравийные дороги и разрушила мосты. Об этом сообщают в ОГА.

Сильные дожди на Буковине затопили улицы и мосты - ФОТО

Как известно, в Кицманском районе повреждены дамбы восьми искусственных прудов, также остаются подтопленными семь жилых домов, размыто более сотни сельских улиц и повреждено пять мостов.

Кроме того, сильный ветер сорвал кровлю сельской школы в Заставновском районе. В результате непогоды размыто гравийные дороги в восьми населенных пунктах района.

В то же время в Герцаевском районе поврежден мост через реку Прут, поэтому для транспорта организована схема объезда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Южноукраинск Николаевской области прошел сильный град. Как сообщают в социальной сети местные жители, ливень с градом продолжался около 20 минут.


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