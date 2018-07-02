Под Мариуполем поймали "прокурора ДНР"

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Им оказался мужчина 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь. Сейчас он проживает в Севастополе, а работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР".

На данный момент он объясняет свои действия Национальной полиции.

Напомним, как ранее писал УРА-Информ, в Донецкой области на судебном заседании прокурору одной из местных прокуратур определена мера пресечения в виде содержания под стражей за способствование террористической деятельности.