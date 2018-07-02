13:47 02.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100197978:test

Под Мариуполем поймали "прокурора ДНР"

Сегодня, 2 июля, правоохранители задержали "прокурора" так называемой "ДНР" на выезде из Мариуполя.

Под Мариуполем поймали

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Им оказался мужчина 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь. Сейчас он проживает в Севастополе, а работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР".

На данный момент он объясняет свои действия Национальной полиции.

Напомним, как ранее писал УРА-Информ, в Донецкой области на судебном заседании прокурору одной из местных прокуратур определена мера пресечения в виде содержания под стражей за способствование террористической деятельности.


Поделиться
Читайте также:
 
Как начать успешный бизнес? - ВИДЕО В Минздраве планируют ввести электронный больничный Договор с врачом подписал уже каждый четвертый украинец Российский банк в Украине хотят продать белорусам
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив