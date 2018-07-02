Под Львовом разгромили памятник Пушкину - ФОТО

В своем посте произошедшее он назвал актом вандализма. Кроме того, он добавил, что будет неудивительным если этим воспользуются российские СМИ в политических целях.

Гринькив заверил, что в уничтожении памятника нет политики, но добавил, что недавно с депутатами обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и хотели вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Кроме того, местные депутаты провели опрос и общественность отказалась от переименования. В данное время улица носит имя российского поэта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области в одном из парков злоумышленники повредили памятник, установленный в честь военнослужащего Александра Ермакова. Известно, что в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбит памятник воину АТО.