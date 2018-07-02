На реке Рось утонуло два подростка

Так, 29 июня в диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о том, что около 17 часов напротив районного дома культуры вблизи реки Рось исчезло двое детей 2011 рождения.

На месте происшествия спасателями установлено, что по предварительным данным два мальчика играя у канавы с наклоном, а не удержались и съехали по канаве из бетона в реку.

Правоохранители продолжают расследоваться обстоятельства трагедии.

Спасательные службы просят пляжников купаться только в специально разрешенных для этого местах. Отметим, что с начала июня на водоемах страны погибли 88 украинцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе среди белого дня утонул мужчина. Спасатели передали тело потерпевший профильным органам для идентификации личности.