23:30 02.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На реке Рось утонуло два подростка

В поселке Богуслав Киевской области двое детей утонули в речном канале. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

На реке Рось утонуло два подростка

Так, 29 июня в диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о том, что около 17 часов напротив районного дома культуры вблизи реки Рось исчезло двое детей 2011 рождения.

На месте происшествия спасателями установлено, что по предварительным данным два мальчика играя у канавы с наклоном, а не удержались и съехали по канаве из бетона в реку.

Правоохранители продолжают расследоваться обстоятельства трагедии.

Спасательные службы просят пляжников купаться только в специально разрешенных для этого местах. Отметим, что с начала июня на водоемах страны погибли 88 украинцев.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе среди белого дня утонул мужчина. Спасатели передали тело потерпевший профильным органам для идентификации личности.


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