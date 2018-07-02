09:54 02.07.2018 | Происшествия | Новости
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На Багамах взорвался катер с американскими туристами - ВИДЕО

На курортных Багамских островах произошла страшная трагедия. Внезапно взорвался прогулочный катер.

На Багамах взорвался катер с американскими туристами - ВИДЕО

Как сообщает телеканал CNN, от сильного взрыва умер один человек, еще 11 находятся в критическом состоянии.

Известно, что чартерное судно перевозило десять туристов из США и двух местных багамцев, когда двигатель взорвался и пламя охватило лодку.

По словам береговой охраны, четыре американца были доставлены в больницу во Флориде. Все остальные были доставлены в больницу имени принцессы Маргарет в столице Багамских островов Нассау, включая капитана лодки, который также является владельцем туристической компании 4 C's Adventures. Его уже выписали из больницы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"в пакистанской границы на востоке Афганистана в провинции Нангархар транспортное средство, перевозившее, группу людей, неожиданно наехал на мину, вследствие чего подорвался. Как заявил сотрудник администрации, ситуация произошла в афганистанском районе Хасак Мине.


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