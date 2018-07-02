09:32 02.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из-за непогоды в Украине обесточенными остаются 42 населенных пункта в двух областях

На территории Украины в результате осложнения погодных условий обесточенными остаются 42 населенных пункта в двух областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за непогоды в Украине обесточенными остаются 42 населенных пункта в двух областях

Так, в результате дождя и сильных порывов ветра сработала системы защиты линий электропередач. На данный момент обесточенными остаются 42 нас. пункта в двух областях, а именно Днепропетровская - 38 н.п. и Луганская - 4 н.п.

Стоит добавить, что к ликвидации последствий непогоды привлекалось 80 единиц техники и 236 человек личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. За сутки откачали более 12,700тыс. м куб. воды.

Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", июль встретил украинцев дождями и ветрами, в понедельник, 2 июля, в западных, северных и местами в центральных областях Украины ожидаются дожди с грозами. Так, согласно прогнозам синоптиков дождливая погода сохранится во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.


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