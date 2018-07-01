05:00 01.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Одессы произошел пожар в жилой квартире - ФОТО

В трехкомнатной квартире в итсорическом центре Одессы произошел пожар. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Одесской области

В центре Одессы произошел пожар в жилой квартире - ФОТО

По предварительной информации, для ликвидации пожара спасатели установили три выдвижные трехколенные лестницы и через окна начали разбор завала из мусора и проливки площади квартиры. Квартира, как выяснилось позже, была полностью завалена бытовым мусором и отходами соседей. В ходе тушения пожара спасатели эвакуировали жителей соседних квартир и коммерческих помещений.

"Благодаря своевременным действиям спасателей удалось не допустить распространение пожара по пустотам и деревянным конструкциям дома", - говорится в официальном отчете ГСЧС.

К ликвидации огня от ГСЧС привлекалось 7 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве в жилом доме горела квартира. 


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