В центре Москвы неизвестный захватил заложников

В Москве вооруженный мужична взял в заложники посетителей и персонал в магазине "Дикси" на улице Большой Академической. Об этом передает ТАСС.
Сообщается, что преступник срочно потребовал встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей. Одной женщине он угрожал физической расправой, она получила ножевое ранение и истекает кровью.
Сейчас полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина, здание торгового центра окружили снайпера и штурмовые бригады. Правоохранители и спецотряд готовятся провести штурма помещения, в котором находятся преступник и его заложник, применив усыпляющий газ.
На месте ЧП также находятся сотрудники Следственного комитета.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-востоке Франции арестант захватил в заложники главного тюремного управляющего в городе Вильно-ла-Гранд.