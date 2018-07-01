15:14 01.07.2018 | Происшествия | Новости
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В центре Москвы неизвестный захватил заложников

В Москве вооруженный мужична взял в заложники посетителей и персонал в магазине "Дикси" на улице Большой Академической. Об этом передает ТАСС.

 

В центре Москвы неизвестный захватил заложников

Сообщается, что преступник срочно потребовал встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей. Одной женщине он угрожал физической расправой, она получила ножевое ранение и истекает кровью. 

Сейчас полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина, здание торгового центра окружили снайпера и штурмовые бригады. Правоохранители и спецотряд готовятся провести штурма помещения, в котором находятся преступник и его заложник, применив усыпляющий газ.

На месте ЧП также находятся сотрудники Следственного комитета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-востоке Франции арестант захватил в заложники главного тюремного управляющего в городе Вильно-ла-Гранд.


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