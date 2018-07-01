В центре Москвы неизвестный захватил заложников

Сообщается, что преступник срочно потребовал встречи с представителями ФСБ и 300 тысяч рублей. Одной женщине он угрожал физической расправой, она получила ножевое ранение и истекает кровью.

Сейчас полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина, здание торгового центра окружили снайпера и штурмовые бригады. Правоохранители и спецотряд готовятся провести штурма помещения, в котором находятся преступник и его заложник, применив усыпляющий газ.

На месте ЧП также находятся сотрудники Следственного комитета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-востоке Франции арестант захватил в заложники главного тюремного управляющего в городе Вильно-ла-Гранд.