19:21 01.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Тибетских горах автобус с туристами попал в аварию

На севере Индии в штате Уттаракханд пассажирский автобус свалился в расщелину. Об этом передает Sky News.

В Тибетских горах автобус с туристами попал в аварию

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением транспорта во время крутого поворота на одном из крутых участков горной дороги. Автобус стало клонить в сторону, а затем он начал падать с высоты 200 метров вниз. 

В результате аварии погибло 44 человека, 1 удалось спасти, его госпитализировали с тяжелыми переломами в области грудной клетки. 

Глава управления по чрезвычайным ситуациям округа Паури Гарваль штата, в котором произошла трагедия, Дипеш Чандра Кала утверждает, что еще как минимум три человека получили ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Китае столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП на месте погибли 9 пассажиров автобуса и один пассажир грузовика.


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