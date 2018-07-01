В Тибетских горах автобус с туристами попал в аварию

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением транспорта во время крутого поворота на одном из крутых участков горной дороги. Автобус стало клонить в сторону, а затем он начал падать с высоты 200 метров вниз.

В результате аварии погибло 44 человека, 1 удалось спасти, его госпитализировали с тяжелыми переломами в области грудной клетки.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям округа Паури Гарваль штата, в котором произошла трагедия, Дипеш Чандра Кала утверждает, что еще как минимум три человека получили ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Китае столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП на месте погибли 9 пассажиров автобуса и один пассажир грузовика.