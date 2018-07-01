В Киеве на Троещине произошла авария - ФОТО

По предварительной информации, водитель "Газели" ехал по улице Бальзака в сторону проспекта Романа Шухевича, а Jaguar, с которым столкнулся грузовик, двигался по Драйзера в сторону улицы Радунской.

Во время аварии светофор работал в дежурном режиме. Поэтому микроавтобус имел преимущество, так как двигался по главной. Водитель Jaguar не пропустил "Газель" и не отреагировал на сигнал "Стоп".

В результате столкновения девушка-водитель пострадала, ее госпитализировали в больницу. На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также выезжали медики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом около поселка Кагарлык произошло столкновение двух легковых автомобилей.