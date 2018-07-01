В Ивано-Франковске спасатели вытащили украинца, который застрял в речном проливе

По предварительной информации, во время массовых мероприятий "Горганы Фест" в селе Зеленое Надворнянского района одесский турист, который пытался самостоятельно пересечь сложный и стремительный речной пролив, застрял на середина речного потока.

Прибыв на место происшествия спасатели с помощью веревки и спасательных жилетов спасатели осуществили переправу туриста через реку. Мужчина поблагодарил местных жителей за то, что они вовремя оказали помощь туристу. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на отдыхе в Черновцах во время купания в реке Прут утонул индус, который получал в Украине медицинскую специальность. В тот же день спасатели обследовали место происшествия и территорию рядом, но найти тело парня не смогли. Только к вечеру, 5 мая тело потерпевшего было поднято на сушу, его доставали аквалангисты на глубине 70 метров.