11:52 01.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Чернигове продолжается ликвидация последствий подтопления частных секторов

В Чернигове из-за интенсивных осадков в произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. Об этом передает пресс-слажба ГСЧС.

В Чернигове продолжается ликвидация последствий подтопления частных секторов

Сообщается, что для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 18 единиц техники, 13 мотопомп и 55 человек личного состава В ДСНС Украины в области. Работы по откачке воды завершены в 26 домохозяйствах. Техника и личный состав выполняют работы по откачке воды на 19 улицах города. Дополнительно привлечено резервные силы Черниговского, Куликовского и Репкинского районных подразделений. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников.

Кроме того, во время проведения работ по ликвидации подразделениями В ДСНС Украины в Черниговской области было эвакуированы 16 человек, из которых 3 человека были переданы работникам медицинской помощи. Из-за частичного разрушение стен двух жилых домов по улице Толстого, 7 и Текстильщиков, 23 были проведены мероприятия с временного переселения трех семей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в субботу, 30 июня, Украиной прокатились грозовые дожди, а также в отдельных районах пошел град, шквалы ветра местами до 15-20 метров на секунду. 


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