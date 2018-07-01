Украинец пытался угнать табун лошадей в Россию - ФОТО

Сообщается, что пограничники в районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины, который вел за собой 7 лошадей. Задержанный не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Позже выяснилось, что 50-ти летний гражданин Глуховского района признался, что перегонял животных через границу с целью получения коммерческой выгоды.

Задержанному за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчину составили административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП соответственно.

Лошадей в установленном порядке передадут работникам фискальной службы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду редких археологических изделий и антиквариата, которые пытались вывезти в Россию на продажу.