00:00 01.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинец пытался угнать табун лошадей в Россию - ФОТО

 Пограничники Сумского отряда задержали украинца, который хотел угнать табун лошадей в Россию для продажи. Об этом передает пресс-центр Госпогранслужбы.

Украинец пытался угнать табун лошадей в Россию - ФОТО

Сообщается, что пограничники в районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины, который вел за собой 7 лошадей. Задержанный не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Позже выяснилось, что 50-ти летний гражданин Глуховского района признался, что перегонял животных через границу с целью получения коммерческой выгоды. 

Задержанному за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчину составили административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП соответственно.

Лошадей в установленном порядке передадут работникам фискальной службы.

 Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду редких археологических изделий и антиквариата, которые пытались вывезти в Россию на продажу.


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