На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

На Донецком направлении противник вел заградительный огонь в районе населенных пунктов Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловка. ВСУ зафиксировали передвижение вражеского снайпере в районе поселка Новозвановки.

В районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово на Мариупольском враг обсрелял позиции наших защитников из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении досталось украинским бойцам в районе Новотошковского. Кроме того российские бандформирования на Горловском направлении обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево.

В результате обстрелов один украинский боец получил ранения и был госпитализирован.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие сутки, 30 июня, незаконные вооруженные формирования 34 раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины.