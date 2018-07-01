19:47 01.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине местные насмерть забили молодого юношу

В кафе-баре города Лохвица в Полтавской области между молодыми людьми произошла кулачная потасовка, которая закончилась смертью молодого человека. Об этом передает отдел коммуникации полиции в регионе.

На Полтавщине местные насмерть забили молодого юношу

По предварительной информации, в местном кафе "Абриколь" на танцевальной площадке подрались несколько молодых людей. 

В результате ночью с 29 на 30 июня от полученных телесных повреждений юноша скончался.

В тот же день полиция задержала и предъявила подозрение 18-летнему жителю одного из сел района, его задержали. Полиция также продолжает розыскные работы других фигурантов потасовки.

На данный момент правоохранители продолжают расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве конфликт нетрезвых мужчин закончился поножовщиной. Двое друзей, после распития алкоголя, подрались, а затем устроили поножовщину.


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