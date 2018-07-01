16:25 01.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине в ДТП попал полицейский "Приус" - ФОТО

В городе Геническ Херсонской области на улице Центральной полицейский не справился с управлением "Приуса" и угодил в дерево. Об этом передает пресс-служба Департамента патрульной полиции Украины.

На Херсонщине в ДТП попал полицейский

По предварительной информации, экипаж патрульной полиции двигался на пересменку после второй ночной смены, из-за усталости потеряв бдительность, водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

В результате ДТП водитель не пострадал, а патрульный полицейский, находившийся на пассажирском месте, предварительно, получил рубленную рану головы.

Дорожно-транспортное происшествие было оформлено по всем правилам и нормам. Службой мониторинга патрульной полиции по данному факту проводится служебная проверка, результат которой будет сообщено официально.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове, на улице Варшавской автомобиль полиции наехал на пешехода. В результате происшествия, мужчина 1970 года получил ушибы и ссадины, его госпитализировали. На данный момент устанавливается личность пострадавшего. 


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