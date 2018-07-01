Под Киевом произошло ДТП с участием минивена- ФОТО

По предварительной информации, водитель минивена выскочил на встречную полосу для обгона, но не успел вовремя перестроиться в свой ряд. В результате ДТП пострадало два человека водитель "Лады" и пассажир минивена, их госпитализировали с травмами и ушибами.

На месте происшествия прибыла патрульная полиция и скорая помощь. Патрульные служащие предупредили автомобилистов, что нынешние погодные условия неблагоприятны для быстрой езды. Будьте аккуратны на дорогах и соблюдайте безопасную дистанцию.

За последние сутки количество аварий увеличилось больше чем в 5 раз.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Чернигов в районе села Скибин Киевской области автомобиль Volkswagen врезался в фуру. В итоге, автомобиль Volkswagen разорвало надвое о грузовик. задняя часть легкового автомобиля повисла на кабине фуры, переднюю часть отбросило на 20 метров.