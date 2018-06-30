06:00 30.06.2018 | Происшествия | Новости
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Вьетнам накрыло мощное наводнение

В Северном Вьетнами власти объявили режим "чрезвычайного положение" в связи с наводнениями и оползнями, которые накрыли регион. Об этом передает Xinhua.

Вьетнам накрыло мощное наводнение

Сообщается, что дожди и ливневые бури накрыли провинции Лайтяу, Лаокай, Хазянг и Тхайнгуен. В результате непогоды пострадало 15 человек из провинции Лай Чау и один человек с Сон Ла. Еще 16 жителей провинции Лай Чау, пятеро жителей провинций Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь погибли при попытке самостоятельно справиться с последствиями стихии. 

Шторм и наводнение привели к серьезным пробкам на дорогах и сказался на электроснабжении. Люди остались без электричества и воды. Власти по радио сообщили о местах расположение лагерей, где пострадавшие смогут получить продовольствие, медикаменты и психологическую помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате неблагоприятных погодных условий, 28-29 июня, в семи областях обесточены 204 населенных пункта. В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Для проведения работ по откачке воды от ГСЧС привлекалось 11 единиц техники и 65 человек личного состава. 


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