Вьетнам накрыло мощное наводнение

Сообщается, что дожди и ливневые бури накрыли провинции Лайтяу, Лаокай, Хазянг и Тхайнгуен. В результате непогоды пострадало 15 человек из провинции Лай Чау и один человек с Сон Ла. Еще 16 жителей провинции Лай Чау, пятеро жителей провинций Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь погибли при попытке самостоятельно справиться с последствиями стихии.

Шторм и наводнение привели к серьезным пробкам на дорогах и сказался на электроснабжении. Люди остались без электричества и воды. Власти по радио сообщили о местах расположение лагерей, где пострадавшие смогут получить продовольствие, медикаменты и психологическую помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате неблагоприятных погодных условий, 28-29 июня, в семи областях обесточены 204 населенных пункта. В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Для проведения работ по откачке воды от ГСЧС привлекалось 11 единиц техники и 65 человек личного состава.