18:43 30.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье туристка стала жертвой непогоды - ФОТО

В Запорожской области огромное дерево упало на женщину. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в регионе.

В Запорожье туристка стала жертвой непогоды - ФОТО

Инцидент произошел на Ивановских островах возле города Энергодар. По предварительной информации, семья из троих человек решила отдохнуть на природе и отправилась на Ивановский остров. Однако, спустя некоторое время погода начала стремительно меняться.

Из-за сильного ветра на одном из участков острова дерево упало на женщину. Супруг не смог самостоятельно освободить жену и вызвал спасателей. 

С помощью моторной лодки спасатели добрались до острова. Спасатели привязали пострадавшую за руки и при помощи бензопилы освободили верхнюю конечность женщины. Далее медики, которые ждали пострадавших на берегу пляжа "Солнечный", доправили 38-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь переправили до кареты скорой помощи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в парке Университета имени Сикорского  дерево упало на припаркованную "Газель". Владелец "Газели" самостоятельно распилил дерево бензопилой и уехал в неизвестном направлении.


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