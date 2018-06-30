В Запорожье туристка стала жертвой непогоды - ФОТО

Инцидент произошел на Ивановских островах возле города Энергодар. По предварительной информации, семья из троих человек решила отдохнуть на природе и отправилась на Ивановский остров. Однако, спустя некоторое время погода начала стремительно меняться.

Из-за сильного ветра на одном из участков острова дерево упало на женщину. Супруг не смог самостоятельно освободить жену и вызвал спасателей.

С помощью моторной лодки спасатели добрались до острова. Спасатели привязали пострадавшую за руки и при помощи бензопилы освободили верхнюю конечность женщины. Далее медики, которые ждали пострадавших на берегу пляжа "Солнечный", доправили 38-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь переправили до кареты скорой помощи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в парке Университета имени Сикорского дерево упало на припаркованную "Газель". Владелец "Газели" самостоятельно распилил дерево бензопилой и уехал в неизвестном направлении.