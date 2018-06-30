В центре Киева столкнулось 2 иномарки - ФОТО

Инцидент произошел около 01:40 по киевскому времени. По словам водителя Lanos, он двигался по проспекту Победы в сторону Крещатика, а Nexia по улице Саксаганского выезжала на проспект. Водитель Lanos также сказал, что задумался и проехал на красный сигнал светофора.

В результате этого произошло столкновение. От удара Lanos отлетел на 30 метров на пешеходную аллею бульвара Шевченко. На место порисшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, а также медики. Они осмотрели пассажирку Nexia, госпитализация не потребовалась. Никто из водителей в ДТП не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве водитель иномарки снес дерево и заборы. В результате ДТП водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника.