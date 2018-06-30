14:55 30.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Колумбии правоохранители обнаружили кокаиновый схрон повстанцев FARC

Сотрудники правоохранительных органов Колумбии изъяли более 5 тонн кокаина у представителей парамилитарной антиправительственной организации FARC.

В Колумбии правоохранители обнаружили кокаиновый схрон повстанцев FARC

Об этом заявил глава национальной полиции Хорхе Эрнандо Ньето.

По его словам, правоохранители провели спецоперацию, которая длилась менее 24 часов в муниципалитете Тумако в западном департаменте Нариньо. Задержанные "сторожи" склада с наркотиками признались, что охранять схрон их наняли бандейранты из группировки Guacho, где теперь состоят множество солдат бывшей повстанческой армии Колумбии.

Он также отметил, что только в мае военнослужащие ВМС Колумбии изъяли у членов FARC 932 кг кокаина, который перевозился на судне Dona Eli возле устья реки Микай в юго-западном муниципалитете Лопе-де-Микай.

Леворадикальная повстанческая группировка FARC была создана в Колумбии в 1964 году во время гражданской войны в Колумбии. Вскоре она была признана террористических организаций, а ее члены были внесены в списки разыскиваемых преступников Интерпола. Очень быстро освободительные мотивы повстанцев смешались с коммерческим интересом, который был связан с производством и транспортировкой наркотиков.

В сентябре 2016 года власти страны подписали договор о прекращении огня с повстанцами, однако некоторые деятели не прекратили войну с правительством за регионы, где осуществляется производство наркотиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Колумбии назвали возможную причину похищения и убийства трех сотрудников медиа. Вероятно, журналистская группа попала в руки наркоторговцев, так как на телах погибших четко прослеживаются следы насильственной смерти от холодного и огнестрельного оружия.


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