16:53 30.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Китае в ДТП попал пассажирский автобус - ФОТО

В Китае столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Об этом передает South China Morning Post.

В Китае в ДТП попал пассажирский автобус - ФОТО

Сообщается, что в китайской провинции Хунань водитель автобуса решил обогнать впереди едущий автомобиль и выехал на встречную полосу. Однако, перестроиться он не успел и на огромной скорости столкнулся с грузовиком, который двигался в обратную сторону.

В результате ДТП на месте погибли 9 пассажиров автобуса и один пассажир грузовика. Кроме того, еще 14 получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Китае. На место происшествия прибыли правоохранители, медики и пожарные. Остальные обстоятельства инцидента уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Румынии неподалёку от Констанцы в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с украинскими туристами. В ходе ДТП пострадало 60 человек, из них 49 детей, 9 взрослых, 2 водителя из Болгарии.


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