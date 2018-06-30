09:00 30.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве сцепилась группа вооруженных мужчин - ФОТО

В столице в переходе станции метро "Лыбедская" произошла потасовка между вооруженнымт мужчинами. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве сцепилась группа вооруженных мужчин - ФОТО

На место происшествия прибыло 3 наряда патрульной полиции и несколько экипажей скорой помощи. По предварительной информации, драка произошла прямо в переходе произошел конфликт между мужчинами, как итог у одного из них открытая, рваная рана от удара бутылкой. Позже выяснилось, что двое пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сам виновник с места происшествия скрылся. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации оказался. Мужчина отправился в отделение полиции писать заявление. Правоохранители составили фотороботы обидчиков, возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле станции метро "Берестейская" произошла драка. Двое друзей, после распития алкоголя, подрались, а затем устроили поножовщину. В результате инцидента один из них ранил другого. 


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