17:28 30.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове легковушка протаранила пешехода - ФОТО

Сегодня утром, 30 июня, в Харькове водитель легковушки сбил женщину-пешехода. Об этом передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В Харькове легковушка протаранила пешехода - ФОТО

Авария произошла 30 июня около 10.00 на проспекте Гагарина. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд пожилого пенсионера. Пострадавшую 81-летнюю женщину госпитализировали в больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает. 

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Все обстоятельства сейчас устанавливаются. 

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Харькова лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии в госпиталь были доставлены 29-летний водитель и его пассажира.


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