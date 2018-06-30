В Харькове легковушка протаранила пешехода - ФОТО

Авария произошла 30 июня около 10.00 на проспекте Гагарина. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд пожилого пенсионера. Пострадавшую 81-летнюю женщину госпитализировали в больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Харькова лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии в госпиталь были доставлены 29-летний водитель и его пассажира.