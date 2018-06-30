23:00 30.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом произошла кошмарное ДТП с участием иномарки- ФОТО

На трассе Киев-Чернигов в районе села Скибин Киевской области автомобиль Volkswagen врезался в фуру. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Под Киевом произошла кошмарное ДТП с участием иномарки- ФОТО

По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал в сторону Чернигова, а фура без груза в направление Киева. Водитель иномарки не пострадал и рассказал, что фуру вынесло "на встречку", он резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения, но машины все равно столкнулись. В свою очередь, другой водитель уверяет, что "на встречку" выскочил Volkswagen, а он продолжал сохранять свое место по правой стороне дороги.

В итоге, автомобиль Volkswagen разорвало надвое о грузовик. задняя часть легкового автомобиля повисла на кабине фуры, переднюю часть отбросило на 20 метров. Водитель легковушки немного ударился головой, а пассажир локтем. Стоимость ущерба автомобиля оценивается в 1500 долларов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове водитель легковушки сбил женщину-пешехода. Пострадавшую 81-летнюю женщину госпитализировали в больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает. 


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