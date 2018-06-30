На Житомирщине неизвестные среди бела дня похитили человека

По предварительным данным, два дня назад они похитили мужчину в Киеве, которого насильно удерживали в гаражном кооперативе в Житомире. Злоумышленники пытались принудить мужчину переписать на них квартиру. Но он смог сбежать и обратиться к правоохранителям.

Подозреваемые в похищении человека вооруженные мужчины в черном на автомобилях Mercedes Sprinter (номера неизвестны) или Volkswagen Arteon на литовской регистрации скрылись в неизвестном направлении.

В области полиция уже объявила об оперативном плане "Сирена", который когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве полицейские задержали людей, которые накануне похитителей сына сотрудника дипломатического учреждения, гражданина республики Ливия.