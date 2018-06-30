На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял в районе Светлодарской дуги защитников Светлодарска, Новозвановки и Майского.

На Донецком направлении российские бандфомирования вели огонь около Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловки. Также ВСУ зафиксировали передвижение вражеского снайпере в районе поселка Невельское.

На Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский, Павлополь и Широкино.украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь.

В результате обстрелов противник потерял 3 наемников, еще трое были госпитализированы. ВСУ не понесли никаких потерь в живой силе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки, 29 июня, подразделения сепаратистов 28 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В ходе боевых действий четыре бойца погибли, еще двое получили ранения.