09:28 30.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100197864:roman

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 34 раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял в районе Светлодарской дуги защитников Светлодарска, Новозвановки и Майского.

На Донецком направлении российские бандфомирования вели огонь около Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловки. Также ВСУ зафиксировали передвижение вражеского снайпере в районе поселка Невельское.

На Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский, Павлополь и Широкино.украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь. 

В результате обстрелов противник потерял 3 наемников, еще трое были госпитализированы. ВСУ не понесли никаких потерь в живой силе. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки, 29 июня, подразделения сепаратистов 28 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В ходе боевых действий четыре бойца погибли, еще двое получили ранения. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве "гастролирующие" воры пытались обокрасть киевлянина РФ и Китай проводят сверхсекретные разработки нового вида космического оружия Вьетнам накрыло мощное наводнение В Киеве сцепилась группа вооруженных мужчин - ФОТО
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив