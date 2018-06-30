14:15 30.06.2018 | Происшествия | Новости
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Мексику накрыла волна землетрясений

У тихоокеанского побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом передает Reuters.

Мексику накрыла волна землетрясений

Метеорологическое агентство США предупреждает, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км недалеко от штата Халиско. Власти штата объявили о введении режима ЧП, разместив временные лагеря для обеспечения пострадавших продовольствием и медикаментами.

Напомним, что осенью 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни не менее 369 человек, из них 228 погибли в Мехико.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Австралии впервые за 10 лет произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Сейсмологи зафиксировали эпицентр тряски на глубине 60 км на территории Западной Австралии.


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