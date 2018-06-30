Мексику накрыла волна землетрясений

Метеорологическое агентство США предупреждает, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км недалеко от штата Халиско. Власти штата объявили о введении режима ЧП, разместив временные лагеря для обеспечения пострадавших продовольствием и медикаментами.

Напомним, что осенью 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни не менее 369 человек, из них 228 погибли в Мехико.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Австралии впервые за 10 лет произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Сейсмологи зафиксировали эпицентр тряски на глубине 60 км на территории Западной Австралии.