09:32 29.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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За сутки на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ

Всего за сутки подразделения сепаратистов 28 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В ходе боевых действий четыре бойца погибли, еще двое получили ранения.

За сутки на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в пятницу, 29 июня.

Отмечается, что в луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.

В районе Светлодарской дуги сепаратисты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции у Светлодарска и Новозвановки. Один украинский военный погиб и еще один ранен.

Кроме того, в населенных пунктах Пивденне на Горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь с которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы.

В штабе добавили, что на донецком направлении сепаратисты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции в районе Марьинки, Верхнеторецкого и Авдеевки. Один из военнослужащих под Авдеевкой получил несовместимые с жизнью повреждения.

На мариупольском направлении противник вел огонь по Павлополю, Водяному, Лебединскому, Гнутово, Новотроицком и Широкино.

По данным украинской разведки, девять сепаратистов были уничтожены, еще восемь – ранены.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"российские наемные войска начиная с девяти часов утра и до шести часов вечера семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил. При этом шесть раз противник применял минометы и танки. В результате боевых действий возле поселка Южное погибли двое украинских военнослужащих.


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