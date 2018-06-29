В Румынии в ДТП попал пассажирский автобус с туристами из Украины

Инцидент произошел сегодня ночью около 2:00 по дороге из Бухареста в Констанцу. По предварительной информации, в ходе ДТП пострадало 60 человек, из них 49 детей, 9 взрослых, 2 водителя из Болгарии. На место происшествия прибыли правоохранители и спасатели. Вероятной причиной ДТП считают усталость и невнимательность водителя автобуса.

Нескольких детей с незначительными повреждениями были доставлены в больницу. На данный момент автобус со всеми пассажирами из Украины отправился обратно на родину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории Румынии экскурсионный автобус с украинскими туристами попал в серьезную аварию, вследствие которой пострадали четыре человека. Авария произошла в результате того, что автомобиль Volkswagen (с двумя местными женщинами) выехал на встречную полосу.