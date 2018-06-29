17:54 29.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области мужчина вербовал женщин в сексуальное рабство - ФОТО

На международном автомобильном пункте пропуска Грушев-Будомеш в Ровенской области был задержан молодой парень, который пытался транспортировать двух женщин в Словакию с целью сексуальной эксплуатации.

В Ровенской области мужчина вербовал женщин в сексуальное рабство - ФОТО

Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как отметили правоохранители, 25-летний житель Волынской области искал молодых девушек, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и вербовал их для работы за рубежом. При этом, жертвам было не больше 20-ти и 25-ти лет. Так, за каждую "сотрудницу" злоумышленник получал вознаграждение в 300 евро.

"Мужчина обещал девушкам высокую заработную плату и беззаботную жизнь, а когда те оказывались в чужой стране – попадали в настоящее рабство и бесконечные долги", – отмечается в сообщении.

В настоящее время нарушитель порядка находится в изоляторе временного содержания. Следователи против него открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 149 (Продажа человека с целью сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе т.д.) Уголовного кодекса Украины. Также сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет", - подчеркнули сотрудники полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Приморский районный суд Одессы отправил на пять лет отбывать срок иностранцу, который продавал украинских девушек в сексуальное рабство.


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