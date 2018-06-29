20:12 29.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Мали исламисты напали на штаб-квартиру международной миротворческой миссии

На штаб-квартиру G5 Sahel в Мали было совершено вооруженное нападение. Об этом передает Reuters.

В Мали исламисты напали на штаб-квартиру международной миротворческой миссии

Согласно данным местных источников и работников миротворческой миссии ООН, группа неизвестных, предположительно представителей исламистской организации ИГИЛ, в количестве 12 человек ворвалось в здание координационного штаба миротворческой миссии в Мали. На место происшествия прибыла полиция и правительственные военные. Покамест нет подробностей о масштабе и последствиях нападения.

Отметим, что в G5 Sahel входят пять африканских стран: Чад, Нигер, Мали, Мавритания и Буркина-Фасо. Организация была создана в 2014 году для укрепления сотрудничества в регионе и защите от террористических угроз. Речь идет о боевиках, которые продолжают контролировать Сахельский регион, где размещаются базы для подготовки боевиков и смертников..

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мали радикальные исламисты ИГИЛ расправились с 40 представителями племени туарегов в Мали.


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