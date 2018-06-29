В Киеве на станции метро погиб человек - ФОТО

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевского метрополитена.

Сообщается, что мужчина попал под поезд, в результате получения сильных травм, выжить ему не удалось.

"Станция Левобережная. Человек попал под поезд. Летально", - добавили в сообществе "Киев оперативный". Движение поездов было восстановлено.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость. В результате аварии 27 человек получили легкие травмы, двое из них - тяжелые ранения.