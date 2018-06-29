06:00 29.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии мужчина пытался отравить два десятка человек

В результате отравления на одном из предприятий Германии умерло около 20 людей. По словам экспертов, причиной смерти работников предприятия могло быть отравление тяжелыми металлами. Об этом сообщает Reuters.

В Германии мужчина пытался отравить два десятка человек

В частности, в немецком городе Шлос-Голль-Штукенброк задержали сотрудника частной компании, который попытался отравить своего коллегу. В ходе проведенного расследования удалось выяснить, что 56-летний мужчина может быть причастен к смерти 21 сотрудника предприятия.

Злоумышленника поймали при попытке подсыпать яд в еду коллеги. Пострадавший обратил внимание на что-то подозрительное в своей еде и сообщил об этом руководству.

В ходе просмотра видео с камер наблюдения выяснилось, что один из сотрудников насыпал неизвестный порошок в пищу потерпевшего. Исследования показали, что это был яд, который мог вызвать серьезные повреждения здоровья.

После проведенного обыска, в квартире подозреваемого нашли химикаты, в том числе ртуть, свинец и кадмий.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в селе Нерубайское Беляевского района в период отмечания свадьбы отравилось 20 людей, в числе которых пятилетний ребенок. По словам потерпевших, они отравились из-за употребления блюд, поданных в ресторане "Изольда" в селе Нерубайское. В общем, на торжество было приглашено 84 человека.


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