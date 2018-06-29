Сотни украинских туристов застряли в аэропорту Туниса

Как сообщает ТСН, пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.

Согласно имеющейся информации, часть туристов остается в аэропорту Монастир без какой-либо информации о том, когда они смогут вылететь в Украину. Вторую группу туристов, которая должна была вылететь в Харьков в утром 28 июня, отвезли в отель в городе Сус.

"Ничего не обещают. Говорят кто что — кто-то обещает вылет, кто говорит — сегодня вылета не будет", — рассказывают туристы.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что задержка рейса произошла из-за отсутствия топлива для заправки самолета. По их информации, туроператор должен разрешить ситуацию уже в ближайшее время.

"Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему за несколько часов, однако подробная информация будет известна позже", — рассказали в представительстве.

Кстати, накануне в Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир (Тунис), были отменены из-за задолженности со стороны туроператора Oasis Travel.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский аэропорт "Борисполь" проводит переговоры о сотрудничестве с британской лоукост-авиакомпания "еasyJet" относительно полетов в Украину.