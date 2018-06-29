Под Киевом полицейские разоблачили очередную лабораторию по выращиванию конопли - ФОТО

Лабораторию создал в арендованном помещении на территории местного гаражного кооператива 32-летний житель села Калиновка Броварского района Киевской области.

Со специально оборудованной лаборатории полицейские изъяли 57 вазонов с растениями конопли. Они выращивались под ультрафиолетовым освещением и системой вентиляции.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция в Одесской области обнаружила плантацию конопли на приусадебном участке жителя. На приусадебном участке 54-летней женщины плантацию конопли более, чем в десять кустов, и картонную коробку с сухим измельченным веществом растительного происхождения.