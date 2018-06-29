На трассе Киев-Чоп произошло ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом передает сообщество dtp.kiev.ua на своей страничке в Facebook.

Как отмечается, водитель Volvo не учел дорожные условия, после чего столкнулся с Volkswagen и Chery. Автомобильная авария случилась на трассе Киев-Чоп 527-й километр.

"Пострадали шесть человек: три водителя и три пассажира. Все были срочно госпитализированы в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", микроавтобус на житомирской трассе Мерседес столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел на 25-ом километре трасы Киев- Житомир в направлении города Житомир.