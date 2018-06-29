14:49 29.06.2018 | Происшествия | Новости
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Смертоносные наводнения унесли жизни более 20 человек

В результате сильных дождей и оползней во Вьетнаме возросло до 22 человек. Об этом сообщает издание "Синьхуа".

Смертоносные наводнения унесли жизни более 20 человек

Наводнение и оползни, вызванные ливнем в выходные дни в северных горных провинциях Вьетнама, убили 22 человека.

Кроме того, около девяти человек считаются пропавшими без вести. В частности, в результате оползней во Вьетнаме погибли 16 жителей провинции Лай Чау, пять жителей провинций Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь.

Также отмечается, что в результате наводнения пострадали 15 человек из провинции Лай Чау и один человек из Сон Ла.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на севере Вьетнама в результате ливневых дождей, которые обрушились на страну сошли оползни. В результате стихийного бедствия жертвами стали не менее семи человек. При этом 12 человек считаются пропали без вести. 


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