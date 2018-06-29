Смертоносные наводнения унесли жизни более 20 человек

Наводнение и оползни, вызванные ливнем в выходные дни в северных горных провинциях Вьетнама, убили 22 человека.

Кроме того, около девяти человек считаются пропавшими без вести. В частности, в результате оползней во Вьетнаме погибли 16 жителей провинции Лай Чау, пять жителей провинций Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь.

Также отмечается, что в результате наводнения пострадали 15 человек из провинции Лай Чау и один человек из Сон Ла.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на севере Вьетнама в результате ливневых дождей, которые обрушились на страну сошли оползни. В результате стихийного бедствия жертвами стали не менее семи человек. При этом 12 человек считаются пропали без вести.