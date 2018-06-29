14:15 29.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики РФ скрыто сосредотачивают тяжелую технику и вооружение на востоке Украины

По состоянию на пятницу, 29 июня 2018 года, противники Российской Федерации продолжают тайно сосредотачивать военную технику на территории оккупированного Донбасса. 

Боевики РФ скрыто сосредотачивают тяжелую технику и вооружение на востоке Украины

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

По предварительным данным, боевики разместили 12 РСЗО "Град" и пять танков в районах оккупированных населенных пунктов в Луганской области. Кроме того, на территории области наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили отсутствие 6 единиц буксируваних гаубиц калибром 122 мм и 152 мм, 4 "Града", 3 самоходных гаубицы.

Также отмечается, что нарушая минские договоренности, боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на оккупированном Донбассе. В частности, наблюдатели обнаружили оборудованные боевиками огневые позиции, протяженностью около 40 метров неподалеку Золотого, и аналогичные позиции протяженностью около 250-300 метров в районе Ясиноватой.

При этом, в районе Горловки обнаружено перемещение к линии соприкосновения более 10 единиц техники (САУ, танки), а неподалеку Дебальцево - 10 единиц техники и тяжелого вооружения, в частности "Грады" и танки; а в районах населенных пунктов Комиссаровка и Вергуливка - более 10 единиц САУ и несколько единиц танков различной модификации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в среду, 27 июня, начиная с семи часов утра и до шести часов вечера боевики продолжали провоцировать украинские войска на Донбассе.


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