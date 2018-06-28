14:25 28.06.2018 | Происшествия | Новости
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Во Франции арестовали четверых человек за подготовку атак на мусульман

Полиция Франции задержала четверых человек за подготовку атак на мусульман. Об этом сообщает издание Reuters.

Во Франции арестовали четверых человек за подготовку атак на мусульман

Так, людей в возрасте от 32 до 69 лет подозревают в планировании нападений, в частности на имамов. Среди них 65-летний бывший полицейский, который считается лидером группы, и его жена.

Тридцать шесть единиц оружия, листовка с подробным описанием того, как сделать самодельные взрывчатые вещества и материалы, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатых веществ, были найдены при аресте подозреваемых в различных местах Франции, сообщила прокуратура.

Четверо из них останутся под стражей до суда, четверо были освобождены, а двое все еще ждут, когда судья решит их судьбу. Известно, что группа пыталась набрать новых членов и расширить свои ячейки, структурируя себя на региональном уровне.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко назвал версии взрыва в Киеве, который произошел вчера, 14 июня 2018 года. Отмечается, что есть несколько версий взрыва, который накануне произошел на улице Чернобыльской. По словам главы полиции, есть подозрения, что кто-то заложил взрывное устройство в автомобиль.


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