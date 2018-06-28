Во Франции арестовали четверых человек за подготовку атак на мусульман

Так, людей в возрасте от 32 до 69 лет подозревают в планировании нападений, в частности на имамов. Среди них 65-летний бывший полицейский, который считается лидером группы, и его жена.

Тридцать шесть единиц оружия, листовка с подробным описанием того, как сделать самодельные взрывчатые вещества и материалы, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатых веществ, были найдены при аресте подозреваемых в различных местах Франции, сообщила прокуратура.

Четверо из них останутся под стражей до суда, четверо были освобождены, а двое все еще ждут, когда судья решит их судьбу. Известно, что группа пыталась набрать новых членов и расширить свои ячейки, структурируя себя на региональном уровне.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко назвал версии взрыва в Киеве, который произошел вчера, 14 июня 2018 года. Отмечается, что есть несколько версий взрыва, который накануне произошел на улице Чернобыльской. По словам главы полиции, есть подозрения, что кто-то заложил взрывное устройство в автомобиль.