В Тернопольской области произошла авария с участием военных - ФОТО

Как сообщает областная полиция, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Озерная Зборовского района на трассе Тернополь-Рава Русская.

Правоохранители предварительно установили, что водитель Nissan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ 66, принадлежащий Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две женщины и ребенок. В грузовике - двое военных в кабине и двое в будке.

В результате аварии погибли две женщины, а пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один солдат обратился в медицинское учреждение с переломом ключицы. Других военных осматривают врачи.

На данный момент выясняются обстоятельства аварии, и продолжается следствие.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Славянске Донецкой области маршрутка столкнулась с легковушкой. В результате аварии девять человек получили телесные повреждения. Дорожно-транспортное происшествие произошло около семи часов утра на перекрестке в центре города.