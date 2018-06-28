В столице Кении произошел крупный пожар на рынке, погибли 15 человек

В результате инцидента погибли 15 человек. По предварительным данным еще 70 пострадали.

Как сообщают Associated Press, огонь охватил весь рынок. В настоящее время спасательные команды ищут выживших на рынке в соседнем городе Гитомбе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг 28 июня в Иране сгорела часть Абаданского нефтехимического комплекса. В результате пожара пострадало шесть человек. Раненые были доставлены в больницу им. Имама Хомейни в Абадане. В тушении огня на нефтеперерабатывающем заводе принимали участие все пожарные Абадана.