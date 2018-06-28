В Славянске маршрутка попала в аварию, пострадали девять человек - ФОТО

В результате аварии девять человек получили телесные повреждения. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло около семи часов утра на перекрестке в центре города.

По предварительным данным, 49-летний водитель "Волги" не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом, в результате чего маршрутка врезалась в столб.

Всем пострадавшим в возрасте от 30 до 77 лет оказана медицинская помощь. Сейчас правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 июня микроавтобус на житомирской трассе иномарка столкнулась с легковым автомобилем. Инцидент произошел на 25-ом километре трассы Киев-Житомир в направлении города Житомир. По предварительной информации, водитель выскочил перед бусом с полосы разгона, когда собирался развернуться в полосу разворота на Киев. От удара бус отбросило на обочину.