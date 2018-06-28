06:00 28.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100197713:Polishuk

В Славянске маршрутка попала в аварию, пострадали девять человек - ФОТО

В Славянске Донецкой области в среду, 27 июня, маршрутка столкнулась с легковушкой.

В Славянске маршрутка попала в аварию, пострадали девять человек - ФОТО

В результате аварии девять человек получили телесные повреждения. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло около семи часов утра на перекрестке в центре города.

По предварительным данным, 49-летний водитель "Волги" не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом, в результате чего маршрутка врезалась в столб.

Всем пострадавшим в возрасте от 30 до 77 лет оказана медицинская помощь. Сейчас правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 июня микроавтобус на житомирской трассе иномарка столкнулась с легковым автомобилем. Инцидент произошел на 25-ом километре трассы Киев-Житомир в направлении города Житомир. По предварительной информации, водитель выскочил перед бусом с полосы разгона, когда собирался развернуться в полосу разворота на Киев. От удара бус отбросило на обочину.


Поделиться
Читайте также:
 
Спасатели предупреждают туристов об опасности выхода на высокогорье Карпат В четверг в Украине по всей территории дожди и грозы В Черниговской области на взятке попался заведующую отделом райвоенкомата ЕСПЧ объединил в два дела иски Украины против России по Крыму и Донбассу
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив