12:32 28.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Шанхае мужчина напал на школьников, двое мальчиков погибли

В Китае в четверг утром, 28 июня, мужчина с ножом напал на школьников.

В Шанхае мужчина напал на школьников, двое мальчиков погибли

В результате инцидента двое мальчиков погибли. Как сообщает Reuters, инцидент произошел в одном из средних школ Шанхая.

Около полудня по местному времени 29-летний мужчина напал на трех учеников и одну женщину у входа в начальную школу в центральном районе города Сюйхуей. В руках у него был нож для резки овощей. Двое раненых мальчиков скончались в больнице, жизни еще одного пострадавшего школьника и женщины ничего не угрожает.

Нападавший был арестован на месте. Ведется расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Гонконге женщина открыла стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека, подозреваемая арестована.


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