В Шанхае мужчина напал на школьников, двое мальчиков погибли

В результате инцидента двое мальчиков погибли. Как сообщает Reuters, инцидент произошел в одном из средних школ Шанхая.

Около полудня по местному времени 29-летний мужчина напал на трех учеников и одну женщину у входа в начальную школу в центральном районе города Сюйхуей. В руках у него был нож для резки овощей. Двое раненых мальчиков скончались в больнице, жизни еще одного пострадавшего школьника и женщины ничего не угрожает.

Нападавший был арестован на месте. Ведется расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Гонконге женщина открыла стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека, подозреваемая арестована.